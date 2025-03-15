Kadın belediye başkanına ‘erotik dansçı’ benzetmesi! Yandaşlar iyice sapıttı!..

Yandaş gazete AKİT’in bugünkü manşetinde CHP Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için yaptığı benzetme seviyeyi taşıran son damla oldu. Erotik bir benzetmede bulunan AKİT’in başlığında “Twerkçü Sinem’den alçak mobbing” ifadeleri kullanıldı.

YENİ ŞAFAK DEDETAŞ’IN DANS KURSUNU ‘EROTİK’ BENZETMESİ YAPMIŞTI

Yandaş medya üzerinden CHP Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iktidara yakın Albayraklar’a ait olan Yeni Şafak’ın belediyenin dans kursu ile alakalı ‘erotik’ hitabında bulunması dikkat çekmişti. Haberde, “CHP'li Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ikinci gününde düzenlediği etkinlikte, Üsküdar’daki kadınlara erotik dans dersi verdi. Belediye binasında cinsel çağrışımlar yapılan türdeki dansın eğitiminin verildiği, kursa katılan kadınların sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı” ifadelerine yer verildi.

AKİT İSE AYARI KAÇIRDI: TWERKÇÜ SİNEM’DEN ALÇAK MOBBİNG

Bu sefer ise kantarın topuzunu kaçıran AKİT oldu. Üsküdar Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan Akit Yazarı Kenan Alpay hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldığı haberini AKİT, “Twerkçü Sinem’den alçak mobbing” başlığı ile verdi. AKİT’in de erotik tarzda benzetmede ve bir kadına çirkin bir üslupta bulunması dikkat çekti.