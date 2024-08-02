Kadın cesedi zannetti gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kadın cesedi zannetti gerçek bambaşka çıktı

New Plymouth, Yeni Zelanda'da köpeğiyle yürüyüşe çıkan Alice Cowdrey, bir cesede rastladığını düşünerek polisi aradı ancak cesedin çok gerçekçi bir seks bebeği olduğu ortaya çıktı.

Cowdrey, "Köpeğim bir şeyleri koklamaya başladı ve başsız bir ceset gördüğümüzü anladım. Bir anda donup kaldım ve midem bulandı. Bir gövde şeklinde olduğunu görebiliyordum, yüzü aşağı dönüktü ve bir kadın figürü olduğunu anlamıştım. Tırnakları ve ayak parmakları gerçekten çok gerçekçiydi" diye konuştu.

Olay yerine gelen polisler, yapılan inceleme sonucunda bulunan gerçekçi kadın figürünün binlerce dolarlık, pahalı ve kaliteli bir seks bebeğine ait olduğunu açıkladı.

Başsız seks bebeğinin Taranaki'deki sakin plaja kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

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