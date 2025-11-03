Kadın cinayetinin yeni adresi Erzurum oldu. Salih Aybaş (52) bir kurumda temizlik işçisi olarak çalışan Nermin Tirit'i (47) sokak ortasında tabancayla katletti. Aybaş daha sonra aynı silahla intihar etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Salih Aybaş'ın 2 yıl önce Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye olduğu ortaya çıktı.

Tirit ve Aybaş'ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere ambulanslara sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.

Öte yandan kadıncinayetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre Eylül ayında 20 kadın katledildi. 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar sık sık yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin son bulması için 'şüpheli' ve 'katil'lere emsal teşkil edecek 'caydırıcı cezalar' verilmesi için çağrıda bulunuyor.