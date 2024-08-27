Kadın çöpçüler sosyal medyada gündem oldu

Portekiz’de kadın çöpçülerin çalışma anlarına dair görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Çöp toplama gibi zorlu bir işte çalışan kadınların işlerini büyük bir özveri ve profesyonellikle yapmaları, hem yerel halkın hem de sosyal medya kullanıcılarının takdirini kazandı. Portekiz’de kadın iş gücünün farklı alanlardaki katkısını vurgulayan bu paylaşımlar, kısa sürede viral hale geldi ve uluslararası medyanın da ilgisini çekti. Kadın çöpçülerin bu başarılı performansları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.