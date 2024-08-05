Kadın dilenci turistlerden aldığı dövizi TL'ye çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadın dilenci turistlerden aldığı dövizi TL'ye çevirdi

Beyoğlu'nda turistlerden para isteyen dilenci kadın, aldığı paraları döviz bürosunda Türk Lirası'na çevirirken kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün saat 11.30 sıralarında dilenci bir kadının görüntüleri herkesin dikkatini çekti.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çocuğu ile dilendiği görülen bir kadın, çevredeki turistlerden para isterken, turistler de o dilencinin haline acıyıp para verdi.

DÖVİZLERİ TL'YE ÇEVİRDİ

Turistlerden paraları alan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk Lirası'na çevirdi. Dilencinin o anları, kameralara saniye saniye yansıdı.

NE KADAR PARA TOPLADIĞI BELİRSİZ

Dövizciden ayrılan kadın bir süre sonra gözden kaybolurken, tam olarak ne kadar para topladığı ise bilinmiyor.

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