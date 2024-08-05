Kadın dilenci turistlerden aldığı dövizi TL'ye çevirdi

İstanbul Beyoğlu'nda dün saat 11.30 sıralarında dilenci bir kadının görüntüleri herkesin dikkatini çekti.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde çocuğu ile dilendiği görülen bir kadın, çevredeki turistlerden para isterken, turistler de o dilencinin haline acıyıp para verdi.
DÖVİZLERİ TL'YE ÇEVİRDİ
Turistlerden paraları alan dilenci kadın, daha sonra o paraları döviz bürosuna götürerek Türk Lirası'na çevirdi. Dilencinin o anları, kameralara saniye saniye yansıdı.
NE KADAR PARA TOPLADIĞI BELİRSİZ
Dövizciden ayrılan kadın bir süre sonra gözden kaybolurken, tam olarak ne kadar para topladığı ise bilinmiyor.