Kadın dinlenme odasında gizli kamera çıktı. Ambulans şoförü gözaltına alındı

İstanbul Beykoz'daki 112 istasyonunda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine bir ambulans şoförü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Kadın dinlenme odasında gizli kamera çıktı. Ambulans şoförü gözaltına alındı

Beykoz'da gizli kamerayla taciz... Beykoz'daki 112 istasyonundaki kameralı taciz, kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada yaşandı. Gizli kamera düzeneği bulunca teknisyenler şikayette bulundu.

Beykoz’da gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu'ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü. Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurcla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.Aynı istasyonda çalışan ambulans şoförü S.U gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada odada tablete bağlı parmak kamera olduğu belirlendi. Erkeklere ait odadan kadınlara ait odaya doğru duvardan bir delik açıldığı ve kameranın kadınların dinlenme odasına uzatıldığı anlaşıldı. Ambulans şoförü S.U. emniyetteki ifadesinde tabletin ve kameranın kendisine ait olduğunu kabul etti. S.U.'nun kamerayı denemek için kullandığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Tablete incelenmek üzere el konulurken S.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakkında soruşturma başlatılan ambulans şoförünün açığa alındığı öğrenildi.

kamera5555666.jpg

kamera1122.jpg

İlgili Haberler
İsmailağa'nın şehyi koku sürüp sokağa çıkan kadının zina etmiş sayılacağını söyledi
Erdoğan: Yunanistan hasmımız değil. Türkiye'nin içinde olduğu ittifakın kıymetli bir üyesi
Tarih belli oldu motorine indirim geliyor. Benzin ile arasındaki fark 6 lira 65 kuruştu
Öne Çıkanlar
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Son Haberler
Altın bilezik deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altın bilezik deyimi ne anlama geliyor?
Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı. Açtı ağzını yumdu gözünü Magazin
Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı. Açtı ağzını yumdu gözünü
Altında kalmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altında kalmamak deyimi ne anlama geliyor?
Antalya için kritik uyarı. Akşama kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun Gündem
Antalya için kritik uyarı. Akşama kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun
Meteoroloji'den Bingöl için uyarı! Gündem
Meteoroloji'den Bingöl için uyarı!
Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor Gündem
Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor
Japonların ısrarla önerdiği şifa deposu çay ortaya çıktı. Kansere kalkan oluyor Sağlık
Japonların ısrarla önerdiği şifa deposu çay ortaya çıktı. Kansere kalkan oluyor