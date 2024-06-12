Kadın dırdırından ölen ilk adamın mezarı. Her gün önünden binlerce insan geçiyor

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Merkezefendi mezarlığındaki bir mezar, özelliği bakımından belki de tarihte ilk olma özelliğini taşıyor. Hicri olarak 1260 yılında hayatını kaybeden Esseyid Halil Ağa’nın mezar taşında yazanlar ilgi uyandırıyor. Mezarlığın başında yer alan bilgilere göre Esseyid Halil Ağa’nın hayatını kaybetmesinin sebebi karı dırıltısı olarak gösteriliyor.

Yazılanlara göre Halil Ağa isimli zat karılarının ve anasının sürekli olarak kavga etmesinden dolayı kahrolarak ölüyor. Halil Ağa ise ölmeden önce vasiyetinde mezar taşına ölüm nedeninin kadın dırıltısı yazılmasını talep ediyor ve öldükten sonra bu vasiyeti yerine getiriliyor.

Mezar taşında ise şu sözler yer alıyor:

El-Baki

Merhum ve mağfur ila rahmeti

rabbihi'l-gafur Karı

dırıltısından

befat eden Es-Seyyid Halil Ağa

ruhuna Fatiha

Sene 1260 (1844)”

Eski zamanlarda gazetelerde çıkan bir karikatürde bu konu işlenmiş ve iki kadın, kadın dırıltısından dolayı hayatını kaybeden Halil Ağa’nın mezarının önünden geçerken kendi aralarında şu diyalogta bulunmuş:

-A.. Mezar taşında ne yazıyor, bak: Karı dırıltısından vefat eden Ahmet Efendi’nin ruhuna….

- Zavallı eski kadınlar! Kocaları ile kavgadan başka eğlenceleri yokmuş!

FEMİNİSTLER TARAFINDAN YIKILDI

1980 yılında feministler tarafından mezarlığa bir saldırı yapıldı ve mezar taşı kırıldı. Daha sonra kırılan mezar taşı onarıldı. 1990’lı yıllarda ise kırılıp daha sonra onarılan mezar taşının bir kısmı kayıplara karışıyor.

NECMETTİN ERBAKAN’IN MEZARI İLE AYNI YERDE

Evindeki kadınların sürekli olarak kavga etmesinden dolayı kahrolduğunu ve bu sebepten dolayı öleceğini, mezar taşına da bu durumun yazılmasını vasiyet eden Hasan Efendi’nin mezarının bulunduğu mezarlıkta Necmettin Erbakan ve bir dönem CHP ve Demokrat Parti’de milletvekilliği yapan, İstiklal Marşı’nı mecliste ilk defa okuyan, Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in annesi Ülfet Hanımın da mezarlığı bulunuyor.