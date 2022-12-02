Uzmanı çocuk sahibi olmak isteyenlere mucize yöntemi önerdi

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, akupunkturun tüp bebek tedavisindeki yararını gösteren ilk çalışmanın 2002 yılında Fertility and Sterility Dergisi'nde yayınlandığını hatırlattı.

160 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada; akupunkturun hamileliği kolaylaştırıcı bir yöntem olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer sözlerini kullandı:

“Akupunkturun östrojen seviyesini, yüksek kalite embriyo oranını artırarak ve endometrial kan akış durumunu geliştirerek endometriyal kavrama gücünü artırdığı, bu sebeple de embriyo transferi için önemli bir destekleyici tedavi olduğu belirtilmektedir. 2014 yılında Çin’de 109 tüp bebek hastası üzerinde yapılan bir araştırma akupunkturun embriyo ve hamilelik oranını düşürmeden hiperstimulasyon sendromunun oluşma ihtimalini düşürdüğünü göstermiştir”

“Yumurtalık boyut artışı akupunktur uygulanan grupta sorun olmayacak boyutlarda kalmıştı” diyen Dr. Çoksüer şunları ifade etti:

“Dolayısıyla hiperstimulasyon sendromu kontrol gruba kıyasla çok az seviyede seyretmiştir. Kadın kısırlığında süreçte alınan ilaçların yan etkileri ve pahalılığının üzerinde durulurken, akupunkturun herhangi bir yan etki gözlemlenmeyen ve kısmen daha ekonomik olmasının altı çizilmektedir. Ayrıntılı literatür taraması sonrası hazırlanan analizde, tüp bebek tedavisi olan hastalarda transferden 25 dakika önce ve sonra uygulanan akupunkturun hamilelik oranını artırdığının birçok araştırma sonucuna göre kanıtlandığı vurgulanmaktadır”

Akupunktur tedavisi ile gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansının yükselebilmekte olduğunu aktaran Çoksüer, “Tüp bebek alanında akupunktur tedavisi ile ilgili yapılan araştırmalar; gebelik başarısını artırdığını göstermektedir. Tüp bebek tedavisi sürecinde akupunktur tedavisi temel olarak, rahim zarını uygun kalınlığa getirmenin yanı sıra kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek ve yumurta kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir. Diyarbakır Tüp Bebek Merkezimizde akupunktur tedavisi ile ilgili yaptığımız çalışma Çin’de saygın İnfertilite dergisi olan ‘Chin Integr Med’ dergisinde yayınlandı. Çalışmamızda akupunktur tedavisi uygulanan kadınlarda tüp bebek başarı şansının önemli derecede arttığını gösterdi. Bu çalışmamız hem ülkemizde hem de uluslararası tüp bebek camiasında büyük bir yankı uyandırdı” ifadelerine yer verdi.

Akupunktur tedavisinin tüp bebekte faydalarını sıralayan Dr. Çoksüer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilimsel araştırmalar, akupunktur tedavisi gören anne adaylarının hamile kalma ve bu hamileliği sürdürme oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu faydasının yanı sıra akupunktur yöntemi yumurta sayısının artmasını sağlayabilir. Yumurtaların kalitesini artırabilir. Hormonal dengenin oluşmasına ve bu sayede yumurta kalitesinin artmasına katkıda bulunabilir. Rahimin kalınlaşmasını sağlayarak embriyonun tutunmasını kolaylaştırır. Akupunktur gebeliğin oluşmasını şu şekilde kolaylaştırır; Akupunktur, tüm vücutta beta-endorfin adlı kimyasal maddenin salgılanmasını ve bu artışla birlikte vücuttaki büyüme hormonunu da yükseltir. Bu da dolaylı olarak vücudun ürettiği gonadotropin hormonlarının salgılanmasını artırır. Akupunktur uygulaması sonrasında rahime giden kan akımı da artar. Bu da rahim iç duvarının olgunlaşmasını sağlar. Ayrıca ruhsal stresi ortadan kaldırır. yumurtalıkların uyarılması için verilen ilaçların yan etkisini de azaltır. Akupunktur, ilaçların etkisini artırarak yumurtaların fazla ve olgun olmasına yardımcı olur.”