2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı çocuk sahibi olmak isteyenlere mucize yöntemi önerdi

Uzmanı çocuk sahibi olmak isteyenlere mucize yöntemi önerdi

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “35 yaş ve altında tüp bebek olma ihtimali yüzde 32 oranındayken, 35 yaş üstünde ise bu oran önemli derecede düşmektedir. Akupunktur tedavisiyle 35 yaş altına uygulanan tüp bebek tedavisinde başarı oranı yüzde 60-65 oranına çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:55
Takip Et

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı açıkladı: Çocuk sahibi olmak isteyenler için yeni yöntem ‘akupunktur’

Uzmanı çocuk sahibi olmak isteyenlere mucize yöntemi önerdi
+
Aa
-

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, akupunkturun tüp bebek tedavisindeki yararını gösteren ilk çalışmanın 2002 yılında Fertility and Sterility Dergisi'nde yayınlandığını hatırlattı.

160 hasta üzerinde yapılan bu araştırmada; akupunkturun hamileliği kolaylaştırıcı bir yöntem olduğunu gösterdiğini belirten Prof. Dr. Çoksüer sözlerini kullandı:

“Akupunkturun östrojen seviyesini, yüksek kalite embriyo oranını artırarak ve endometrial kan akış durumunu geliştirerek endometriyal kavrama gücünü artırdığı, bu sebeple de embriyo transferi için önemli bir destekleyici tedavi olduğu belirtilmektedir. 2014 yılında Çin’de 109 tüp bebek hastası üzerinde yapılan bir araştırma akupunkturun embriyo ve hamilelik oranını düşürmeden hiperstimulasyon sendromunun oluşma ihtimalini düşürdüğünü göstermiştir” 

“Yumurtalık boyut artışı akupunktur uygulanan grupta sorun olmayacak boyutlarda kalmıştı” diyen Dr. Çoksüer şunları ifade etti:

“Dolayısıyla hiperstimulasyon sendromu kontrol gruba kıyasla çok az seviyede seyretmiştir. Kadın kısırlığında süreçte alınan ilaçların yan etkileri ve pahalılığının üzerinde durulurken, akupunkturun herhangi bir yan etki gözlemlenmeyen ve kısmen daha ekonomik olmasının altı çizilmektedir. Ayrıntılı literatür taraması sonrası hazırlanan analizde, tüp bebek tedavisi olan hastalarda transferden 25 dakika önce ve sonra uygulanan akupunkturun hamilelik oranını artırdığının birçok araştırma sonucuna göre kanıtlandığı vurgulanmaktadır”

Akupunktur tedavisi ile gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansının yükselebilmekte olduğunu aktaran Çoksüer, “Tüp bebek alanında akupunktur tedavisi ile ilgili yapılan araştırmalar; gebelik başarısını artırdığını göstermektedir. Tüp bebek tedavisi sürecinde akupunktur tedavisi temel olarak, rahim zarını uygun kalınlığa getirmenin yanı sıra kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek ve yumurta kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir. Diyarbakır Tüp Bebek Merkezimizde akupunktur tedavisi ile ilgili yaptığımız çalışma Çin’de saygın İnfertilite dergisi olan ‘Chin Integr Med’ dergisinde yayınlandı. Çalışmamızda akupunktur tedavisi uygulanan kadınlarda tüp bebek başarı şansının önemli derecede arttığını gösterdi. Bu çalışmamız hem ülkemizde hem de uluslararası tüp bebek camiasında büyük bir yankı uyandırdı” ifadelerine yer verdi.

Akupunktur tedavisinin tüp bebekte faydalarını sıralayan Dr. Çoksüer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilimsel araştırmalar, akupunktur tedavisi gören anne adaylarının hamile kalma ve bu hamileliği sürdürme oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu faydasının yanı sıra akupunktur yöntemi yumurta sayısının artmasını sağlayabilir. Yumurtaların kalitesini artırabilir. Hormonal dengenin oluşmasına ve bu sayede yumurta kalitesinin artmasına katkıda bulunabilir. Rahimin kalınlaşmasını sağlayarak embriyonun tutunmasını kolaylaştırır. Akupunktur gebeliğin oluşmasını şu şekilde kolaylaştırır; Akupunktur, tüm vücutta beta-endorfin adlı kimyasal maddenin salgılanmasını ve bu artışla birlikte vücuttaki büyüme hormonunu da yükseltir. Bu da dolaylı olarak vücudun ürettiği gonadotropin hormonlarının salgılanmasını artırır. Akupunktur uygulaması sonrasında rahime giden kan akımı da artar. Bu da rahim iç duvarının olgunlaşmasını sağlar. Ayrıca ruhsal stresi ortadan kaldırır. yumurtalıkların uyarılması için verilen ilaçların yan etkisini de azaltır. Akupunktur, ilaçların etkisini artırarak yumurtaların fazla ve olgun olmasına yardımcı olur.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
5
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿Öldükten 40 dakika sonra dirilen kadın öbür dünyayı anlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿İçişleri Bakanlığı, Nilüfer Belediyesinde ön inceleme başlattı
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
﻿MSB açıkladı: Bir polisimiz şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.