Kadın doktorun ailesi ameliyattaki skandalı açıkladı. Çalıştığı hastanede can verdi

Dr. Melike Sargın İlhan, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göz hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi alıyordu.

23 Nisan'da, böbrek taşı nedeniyle ameliyata alındı. Altı saat süren ve asistanlarca yapıldığı iddia edilen operasyon sonrası entübe edilen Dr. İlhan, maalesef kurtarılamadı.

Melike'nin babası Halil İbrahim ve annesi Hülya Sargın, kızlarının ölümünden sorumlu tuttukları asistan doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundular.

Aile, Sağlık Bakanlığı'nın 2011 tarihli bir genelgesine atıfta bulunarak, asistan doktorların henüz tam anlamıyla uzman olmadan bağımsız operasyon yapamayacağını, tüm tıbbi müdahalelerin ilgili eğitim sorumlusu veya uzman doktor gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Baba Halil İbrahim, yaşananlar hakkında basına açıklamalarda bulunarak, ameliyat sırasında uzman doktor bulunmadığını ve bu durumdan dolayı şikayetçi olduklarını ifade etti.

Aile tarafından “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan açılan dava evrakında, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894" sayılı genelgeye dikkat çekildi.

011 tarihli genelgede, “Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca hiçbir asistan doktor, henüz almadığı bir diplomanın ameliyatını gerçekleştiremez. Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılmalıdır” sözlerinin yer aldığı bildirildi.

Baba Halil İbrahim Sargın, ameliyat sırasında uzman doktorların olmadığını iddia ederek, ameliyatı yapan üroloji ve anestezi asistanlardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

“Çok acı çekiyoruz” diyen baba, kızının entübe edildikten sonra vefat ettiğini, ameliyatın gereksiz yere uzadığını ve bu süreçte yeterli bilgilendirme yapılmadığını dile getirdi.

Anne Hülya ise, resmi tatil gününde kızının basit bir operasyon için hastaneye alındığını, ancak beklenenden çok daha uzun sürdüğünü ve sonucun trajediyle bittiğini anlattı.

Aile, kızlarının ihmalkarlık sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek, hastane ve ilgili doktorlar hakkında yasal işlem başlattıklarını belirtti ve benzer acıların başkaları tarafından yaşanmaması için mücadele edeceklerini vurguladılar.