Kadın döven adama dayak. Öyle dövülmez böyle dövülür

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadın döven adama dayak. Öyle dövülmez böyle dövülür

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde dini nikahlı kocasından sokak ortasında dayak yiyen kadının imdadını bir genç yetişti. Dayak atan adamı attığı yumruklarla sere seren genci diğer vatandaşlar sakinleştirdi. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çınar ilçesi Fatih Mahallesi’nde bir erkek dini nikahlı karısıyla tartışmaya başladı. Tartışma şiddete yöneldi. Adam kadına önce 2 tokat ardından da 2 yumruk attı. Kadının imdadına genç bir erkek yetişti.

Genç adam kadın döven adamı peş peşe 6 yumrukla yere serdi. Adamın "Yeter" diyerek sağ eliyle 'dur' işareti yaptı. Bu sırada 2 kişi kavgaya müdahale etti.

Kavgayı gören bir kişi "Genç adam kadın döven adama 'dayak öyle atılmaz böyle atılır' dersi verdi. Artık kadını el bile kaldıramaz. Helal olsun bu gence" dedi.

Dayak anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafları karakola götürürken kadının kocasından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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