Kadın feribottan aşağıya atladı

İHA'nın haberine göre, olay, bugün öğle saatlerinde Elazığ-Pertek arasında yolcu taşıyan bir feribotta yaşandı. Feribota binen iki kadın arkadaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, bir kadın feribotun korkuluklarına tırmanarak kendini suya attı.

Olayı fark eden feribot personeli ve yolcular, kadını kurtarmak için harekete geçti. Personel, kadına doğru can simidi fırlattı. Kadın, can simidine tutunarak suda kalmayı başardı. Feribot, kadının yanına dönerek onu kurtardı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, feribotun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının suya atladığı ve can simidiyle kurtarıldığı anlar görülüyor.