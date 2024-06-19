Kadın hakimin baş döndüren skandalları. Cinsel birliktelik videoları... Daha neler neler...

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Adana'da görevli hakim Gül A.’nın yasak ilişki yaşadığı işadamı ve hakimin oturduğu sitenin yöneticisi Ş.L.'yi tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma geçirdiği bildirildi.

2019'dan beri süren ilişkileri, Ş.L.'nin videoları silme tehdidiyle son buldu.

Ş.L., Gül A.'nın rüşvet ve sahtecilik suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu ve ilişkilerinin görüntülerini paylaştıklarını belirtti.

Ayrılmak isteyen Ş.L., tehdit edildi ve şikayetçi oldu.

Gül A.'nın 500 milyon karşılığında bir akaryakıt kaçakçılığı davasını kapattığı ve uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor.

Bu olaylar, Gül A.'nın nasıl bu kadar süre görevde kaldığı sorularını gündeme getirdi.

Ayrıca hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakimin, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştığı bildirildi.

Ayrıca kadın hakimin akaryakıt kaçakçılığı dosyasını 500 milyon karşılığında kapattığı öne sürüldü.

Hakimin ayrıca adli emanetten metanfetamin alıp parti yaptığını iddia edilmesi şok etti.

DAHA ÖNCE DE SİCİLİ KABARIK!

Adana'daki yargı çevrelerinde yaşananlar ve Hakim Gül A. hakkındaki suçlamalar, herkesi şaşkına çeviren türden.

Edirne'de görev yaparken de çeşitli suç iddialarıyla anılan Hakim Gül A.'nın, tüm bu zaman zarfında nasıl görevde kalmayı sürdürdüğü, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi.