Kadın ile adamın uyuşturucuyu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı

İzmir polisi 5 kişiyi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yakaladı. Genç kadının uyuşturucuları prezervatifler içine koyup cinsel organına gizlediği, diğer erkek şahsın ise uyuşturucuları anüsüne yerleştirdiği tespit edildi.

KAYNAK: İHA
Kadın ile adamın uyuşturucuyu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı

İHA'nın haberine göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin edinilmesi üzerine operasyon başlattı.

Alınan istihbarat doğrultusunda 2’si yabancı uyruklu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan röntgen muayenesinde, uyuşturucu kaçakçılarının akıl almaz oyunu ortaya çıktı.

Yapılan röntgen muayenesinde, Alman uyruklu kadının cinsel organında prezervatifler içerisine gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Diğer Alman yabancı uyruklu erkeğin ise uyuşturucuları anüsüne gizlediği belirlendi.

Yapılan muayene sonrası; 21,19 gram eroin, 12,70 gram kokain, 7,76 gram amfetamin, 7 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

aw050336-01.jpg

aw050336-02.jpg

aw050336-03.jpg

aw050336-04.jpg

aw050336-05.jpg

aw050336-06.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı Spor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı
İlyas Karadağ'dan altın madalya Spor
İlyas Karadağ'dan altın madalya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü Dünya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu Gündem
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı Spor
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi Magazin
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi