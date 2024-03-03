Kadın işçi çalıştıranlara 25 bin TL destek

İŞKUR tarafından yürütülen 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi', kadın çalıştıran işverenlere 25 bin TL destek sağlanacağı belirtildi.

Destek tutarı işverenin işçiye ödediği ücret, SGK'ya ödenen sigortalı ve işveren hissesi prim ödemeleri ve Gelir Vergisi'nin tamamı kadar olacak. Mesela; asgari ücret ödenen bir kadın sigortalı için işverene sağlanan destek 23.502,94 lira olacak.

Yani işveren hiçbir ilave maliyete katlanmadan işyerinde kadın çalıştırmış olacak. Brüt ücreti 21.276 lira olan bir kadına kadar işveren hiçbir ilave maliyete katlanmadan kadın istihdamı sağlanmış olacak.

ÇOCUK İÇİN 3 BİN TL DESTEK

Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, çalışan kadına 0-66 ay aralığında çocuğu varsa 3 bin TL çocuk bakım destek sağlanacak.

Destekten istihdam edilen her bir kadın için 3 ay süreyle faydalanabilecek. İşverenler destek öncesindeki 6 aydaki ortalama çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar katılımcı için talepte bulunabilecek.

Son 6 ayda 1 ila 10 çalışana sahip işveren en fazla istihdam edebileceği bir kadın için destekten yararlanma imkanına sahip olacak.

İşverenlerin destekten yararlanabilmeleri için aranan şartlar:

-İmalat sektöründe faaliyet göstermiş olmak.

-En az 2 sigortalı çalışan bulundurmak.

-İŞKUR'da kayıtlı olmak.

-Destek alınan sürenin 2 katı kadar kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmek gerekiyor.

-Destekten faydalanılan ilgili aydaki sigortalı sayısının en az 2 olması ve destek alınmadan önceki aydaki sigortalı sayısının yüzde 10'undan az olmaması şartı bulunuyor.

-SGK prim ve vergi borcunun bulunmama şartı gerekiyor.

KİM FAYDALANABİLİR?

Destekten yararlanabilecek kadınlarda aranan şartlar:

-İlk öncelik İŞKUR'a kayıtlı olmak.

- Sadece Türk vatandaşları yararlanabilecek.

-Destekten yararlanacak kadınların işe başlama tarihinden önceki son bir ayda sigortalı olmaması gerekiyor. Bu koşulun amacı giriş çıkış yapılarak destekten faydalanmanın önüne geçilmesi.

-İşe alınacak kadınların 18- 35 yaş aralığında olması gerekiyor.

-İşveren ile ikinci dereceye kadar hısım olmamak.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

İşverenin bu destekten yararlanırken dikkat etmesi gereken ayrıntılar şu şekilde:

İstihdam edilen kadınların ayda en az 20 gün SGK'ya bildirilmesi gerekiyor, bildirmemesi halinde destekten faydalanamıyor.

Destekten yararlanılan sürenin iki katı kadar istihdam sağlanması şart. Yani 3 ay destek alınan bir kadının 6 ay süreyle istihdam edilmesi lazım. Aksi taktirde sağlanan destek faiziyle geri alınıyor.

Destek alınan kişinin istifa etmesi ya da işten çıkarılması durumunda, destek alınan sürenin iki katı kadar istihdam etme şartı işlemeye başlıyor.

DEPREMZEDE İLLER VE 23 ŞEHRİ KAPSIYOR

Destek sağlanacak iller; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ olmak üzere 23 ili dahil ediyor.