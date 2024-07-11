Kadın mezarlarına tecavüzü önlemek için demir parmaklık koydular

Düzenleme: Kaynak: The Daily Guardian
Kadın mezarlarına tecavüzü önlemek için demir parmaklık koydular

Pakistan'da ebeveynlerin kızları öldüğünde mezarını demir parmaklıklarla kaplattığı ve kilitlediği iddia edildi. Ülkede hayatını kaybeden kız çocuklarının mezarlardan çıkarılıp tecavüz edilmesi sebebiyle böyle bir önlem alındığı aktarıldı.

Daily Times'ta yer alan bilgilere göre, Pakistan'da erkeklerin mezarlıklardan kadın cesetleri çıkarıp cinsel tacizde bulundukları ve ailelerin kızlarının mezarlarına ölüm sonrası tecavüzleri önlemek için demir parmaklıklar ve kilitler taktıkları iddia edilen birkaç vakanın olduğu ileri sürüldü.

Pakistan'da nekrofili vakalarının arttığı belirtilirken, 2011 yılında Muhammad Rizwan adlı bir mezarlık bekçisinin 48 kadın cesedine tecavüz edip yakalandığı en bilinen örneği olarak tanımlandı.

Söz konusu mezar şöyle görüntülendi:

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NEKROFİLİ NEDİR?

"Nekrofili" terimi, Yunanca kökenli "nekros" (ceset) ve "philia" (sevgi) kelimelerinden türetilmiştir. Bu terim, ilk defa 19. yüzyılda yaşamış Belçikalı psikiyatrist Joseph Guislain tarafından kullanılmıştır. Nekrofili, diğer parafililer arasında sadizm, yamyamlık, vampirlik, nekrofaji, nekropedofili ve nekrozoofili gibi cinsel ilgi alanlarıyla birlikte görülebilir. Nekrofili, bir kişinin ölü bedenlerde cinsel tatmin arayışı veya ilgisi olarak tanımlanır. Bu, bir cesetle cinsel aktivite içinde olma veya bir cesetten cinsel olarak uyarılma isteğini ifade eder. Parafili terimi ise anormal veya yaygın olmayan cinsel davranışları veya ilgi alanlarını tanımlamak için kullanılır.

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