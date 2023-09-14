Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı

İstanbul'da bir kadın motosiklet sürücüsü, kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayıp, aracını durdurdu. Sonra da taksiyi yumrukladı.

KAYNAK: İHA
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı

Pendik’te motosiklet sürücüsü, kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayarak yakaladı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücü taksinin camlarını yumrukladı o anlar kask kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 motosiklet sürücüsü kendilerine çarparak kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayıp önünü keserek, taksinin camlarını yumrukladı. Taksi şoförü kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Trafikte korku dolu kovalamaca motosiklet sürücülerinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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