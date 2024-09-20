Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı! İtiraf canlı yayında geldi

Esra Erol'da programına katılan ve 1 milyon 400 bin lira dolandırıldığını söyleyerek yardım isteyen Okan, 1 yıldır sosyal medyada görüştüğü ve evlenmeyi istediği kadının gerçekte erkek olduğunu canlı yayında gelen itiraf ile öğrendi.

YÜZ YÜZE HİÇ GELMEMİŞ

ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Okan adlı bir genç internetten tanıştığı ve 1 yıldır görüştüğü kadına 1 milyon 400 bin lira para gönderdiğini, ancak evlenmeyi düşündüğü bu kadına bir daha ulaşamadığını söyleyerek yardım istedi.

Ancak yüzünü görmediği sevgilisi Aslı Ekinci'ye ulaşmaya çalışan Okan, canlı yayında gelen itiraf ile neye uğradığını şaşırdı. Antalya'dan derdine çare aramak için gelen Okan kayıp sevgilisinin izini ararken canlı yayında aslında sevgilisinin kadın olmadığını öğrendi.

Okan 1 yıldır telefon üzerinden yürüttüğü ilişkisi hakkında sevgilisinin 2022-2023 yılları arasında öğretmenlik yaptığını ancak geçim sıkıntısı çektiği için sık sık kendisinden para istediğini anlattı.

Paraları ev sahibi sandığı Murat Kandemir'e gönderdiğini belirten Okan sadece elinde bir telefon numarası olduğunu anlattı.

Telefondaki kadının kendisine 'adam gibi adamsın' dediğini belirten Okan kadın olmadığı ile ilgili bir şüphe duymadığını söyledi. Yayın sırasında Aslı Ekinci'nin aslında bir erkek olduğu ve kadın gibi iletişim kurduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki kadın ise konu ile ilgisi olmayan birine aitti.

Yayına bağlanan Murat Kandemir "Aslı Ekinci benim arkadaşım. Sanal platformdan bazı yazışmalar oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan bendim" diyerek bir itirafta bulundu.

"Okan'a göre Aslı diye biri var. Ama ben kadın gibi davranarak yazmıştım" diyerek Okan'ın sevgilisi sandığı Aslı Kandemir'in gerçekte hiç var olmadığını anlattı.

İKİNCİ ŞOKU FOTOĞRAFTAKİ KADIN YAŞADI

Yayına bağlanarak söz konusu fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyleyen bir kadın ise olanlara isyan etti. ""Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım." diyen kadın bütün ailesi ile birlikte şok yaşadıklarını aktardı.