Kadın seri katile idam cezası: 14 kişiyi öldürdü

Kaynak: AA
Kadın seri katile idam cezası: 14 kişiyi öldürdü

Tayland'da 14 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık, arkadaşını siyanürle zehirlemekten idam cezasına mahkum edildi.

Tayland'da 14 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanık, arkadaşını siyanürle zehirlemekten idam cezasına mahkum edildi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 36 yaşındaki seri katil Sararat Rangsiwuthaporn, hakkındaki 14 cinayet ve 80 suçtan Bangkok'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Mahkeme, cinayetlerin ilkine ilişkin görülen davada Sararat'ı, arkadaşı Siriporn Khanwong'u siyanürle zehirleyip öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

Sanal kumar bağımlısı Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırmakla itham edildi.

Siriporn'un zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis, Sararat'ın önceki cinayetlerine ait delillere de ulaştı.

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Öte yandan, Siriporn'un öldürülmesine ilişkin davada işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sararat'ın eski eşi olan polis yarbaya 16 ay, avukatına ise 2 yıl hapis cezası verildi.

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Maktul Siriporn'un annesi, idam kararının ardından mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum." dedi.

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