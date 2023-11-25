Kadın şoförü alkol çarptı

Bursa’da alkollü kadın sürücü aracıyla refüje uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü daha sonra polis ekiplerine ‘Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım’ diyerek kaçmayı denedi. Kadın sürücü gazetecinin de kamerasını kırdı.

KAYNAK: İHA
Kadın şoförü alkol çarptı

İHA'nın haberine göre, kaza, saat 02:00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Yolu üzerinde meydana geldi. N.E. idaresindeki 16 APT 967 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak refüje uçtu.

Sürücü N.E. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan alkol testi sonucunda sürücü N.E.’nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlenirken, kadın şoför polis ekiplerine ‘Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım’ diyerek sitem etti.

Gazetecilerin kendisini çektiğini gören N.E. polis memuruna, ‘Ben siyasete gireceğim, bunlar beni çekemezler’, ‘O beyefendilere söyleyin, kamerayı kapatsınlar’ diyerek gazetecilerin işini yapmasına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Daha sonra ‘Beni Çekiyor’ diyerek basın görevlilerinin üzerine yürüyen N.E., kamerayı tutarak kırdı. Gazetecileri hem fiziki hem de sözlü taciz eden alkollü sürücü, polis ekiplerince karakola götürüldü. Gazeteci, kadın şoförden şikayetçi oldu.

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