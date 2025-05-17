Kadın taraftar davulcuyu paraya boğdu

Süper Haber'den Mevlüt Yüksel'in özel haberine göre, TFF 3. Lig play-off 3. tur ilk maçında Küçükçekmece Sinop Spor, Ayvalıkgücü Belediye Spor’u 1-0 mağlup ederek 2. Lig’e yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etti. Arnavutköy Bolluca Stadı’nda oynanan karşılaşma, çekişmeli anlara sahne oldu. Maçta Ali Yılmaz, Mustafa Güçer, Gökhan Salduz ve dördüncü hakem Halil Erdoğan görev yaptı.

MAÇIN KADER ANI

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da kontrollü oyunuyla golsüz tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Küçükçekmece Sinop Spor, 77. dakikada Baran Işık’ın kornerden gelen topu karambolde ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. Ayvalıkgücü’nün kalecisi Polat Güren’in kornere gönderdiği top, maçın dönüm noktası oldu. Bu gol, ev sahibi ekibe 19 Mayıs’ta oynanacak rövanş maçı öncesi moral üstünlüğü sağladı.

TRİBÜNLERİ KADINLAR DOLDURDU

Maçta erkek seyircilerin yanı sıra kadın taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekti. İstanbul’un dört bir yanından gelen Sinop Sporlu kadın seyirciler, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla takımlarını destekledi. Özellikle “Hakem gözüne gözlüğünü tak” sloganı, tribünlerde büyük beğeni topladı. Kadın taraftarların enerjisi, maçın atmosferini daha da renklendirdi.

UNUTULMAZ JEST

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftar Selda Şahin, tribünlerdeki davul-zurna ekibine 200 TL’lik banknotlar dağıtarak coşkuyu zirveye taşıdı. Şahin’in bu jesti, erkek taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı. Daha önce 52 Ordu Spor deplasmanında da davul çalarak taraftarları ateşlediği öğrenilen Şahin, adını tribünlerin unutulmazları arasına yazdırdı.

TAKIMA TAM DESTEK

Maçı, Mülkiye Başmüfettişi Aydın Erbul, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, TFF 3. Ligler Sorumlusu Murat Şahin ve Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan birlikte izledi. Orhan, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Hedefimiz 2. Lig’e yükselerek Sinop’u daha üst liglerde temsil etmek” dedi.

Küçükçekmece Sinop Spor, bu galibiyetle rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı. 19 Mayıs’ta Ayvalık’ta oynanacak ikinci maç, 2. Lig’e yükselecek takımı belirleyecek. Taraftarlar, takımlarının bu zorlu deplasmandan da zaferle dönmesini umut ediyor.