Kadın yayayı çıldırtan anlar. Aracı yumrukladı

Taksici, kaldırıma çıkıp araç sürdü, yaya kadın sinirlerine hakim olamayınca, otomobili yumrukladı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülenirken, araç sürücüsü olayı bir muhabir gibi anlattı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye kadın öyle bir tepki gösterdi ki, cep telefonuyla kaydedildi. Taksici beklemek yerine kaldırıma çıkıp, öndeki aracı geçmek istedi. İstanbul trafiğinde olağan bir görüntü. Aslında hiç olmaması gerekir. İşte o an kaldırımda yürüyen kadın tepki gösterdi. Taksicinin verdiği cevaba belli ki sinirlenen kadın, aracı yumrukladı. O anlarda kadının bağırdı da duyuldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksi sürücüsü aracının bir lastiğini kaldırıma çıkararak, ilerlemek istedi. İşte o an sinirler gerildi.O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi. O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.