Kadın yayayı çıldırtan anlar. Aracı yumrukladı

Kaynak: DHA
Meslektaşlarını utandıran taksici...Aracını kaldırım üzerine çıkaran taksiciye sinirlenen kadın, aracı yumrukladı. İşte o anlar...

Taksici, kaldırıma çıkıp araç sürdü, yaya kadın sinirlerine hakim olamayınca, otomobili yumrukladı. O anlar ise cep telefonuyla görüntülenirken, araç sürücüsü olayı bir muhabir gibi anlattı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye kadın öyle bir tepki gösterdi ki, cep telefonuyla kaydedildi. Taksici beklemek yerine kaldırıma çıkıp, öndeki aracı geçmek istedi. İstanbul trafiğinde olağan bir görüntü. Aslında hiç olmaması gerekir. İşte o an kaldırımda yürüyen kadın tepki gösterdi. Taksicinin verdiği cevaba belli ki sinirlenen kadın, aracı yumrukladı. O anlarda kadının bağırdı da duyuldu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksi sürücüsü aracının bir lastiğini kaldırıma çıkararak, ilerlemek istedi. İşte o an sinirler gerildi.O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi. O anlar, başka bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

foto123.jpg

foto234.jpg

foto456778.jpg

İlgili Haberler
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi
Sedat Kaya'dan '2002 öncesi Türkiye'de traktör yoktu' diyen AKP'liye tokat gibi yazı
AKP’liler Meclisteki mangalda ciğer dışında neler yediler? Emeklilere, asgari ücretlilere yok kendilerine gelince ‘löp et’ var
Son Haberler
Foyalarını ortaya çıkarttığı için sözde şeyhlerin yeni hedefi Kemal Sunal Gündem
Foyalarını ortaya çıkarttığı için sözde şeyhlerin yeni hedefi Kemal Sunal
Aranan şahıslara operasyon Gündem
Aranan şahıslara operasyon
İran'da Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi Dünya
İran'da Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen 1 kişi idam edildi
Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması Spor
Recep Uçar'dan Fenerbahçe açıklaması
Artık evde rakı votka viski üretmek tarihe karışacak. Devlet el attı Gündem
Artık evde rakı votka viski üretmek tarihe karışacak. Devlet el attı
En erken tarihli mezar keşfedildi Kültür Sanat
En erken tarihli mezar keşfedildi
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler BoJ'un faiz kararına çevrildi