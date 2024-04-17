Kadın yolcuyu taciz eden Suriyeli muavin kaçak çıktı. Sınır dışı edildi

Son yıllarda Türkiye’de yabancı uyruklu sayısının daha da arttığı görülüyor. Kimliği bile olmayan bu yabancı uyruklular, her türlü suçu işleyerek toplumun güvenliğini her geçen daha da tehlikeye atıyor.

Türkiye’de elini kokunu sallaya sallaya gezen her hangi bir kaydı olmadan yaşayan bu yabancı uyruklu çalıştığı otobüs firmasında bir Türk vatandaşını taciz ettikten sonra sınır dışı edildi.



Tacizi uğrayan kadın durumu video çekerek anlattı. Videoda “ 11 Nisan Perşembe günü Fethiye - Adana seferini yapan Metro Turizm muavinin cinsel tacizine uğradım. Seferden yarım saat sonra arkamdaki koltuğa geçerek beni elle taciz etti ve bu sırada kendisinin fotoğraflarını çektim. Karakola gidince de kendisinin 16 yaşında Suriyeli ve kayıtsız olduğunu öğrendim” dedi

Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği düşünülen Suriyeli sapık ile ilgili yapılan araştırmada hiçbir kayda rastlanmadığı belirtildi.

Mağdur kadın, “Artık kendi ülkemizde bile otobüse binemiyoruz psikolojimiz bozulmuş durumda” dedi.



Sokaklarda sık sık rastlanan bu yabancı uyruklu görüntüleri artık toplum güvenliğini daha da tehlikeye atarken, farklı suçları da gündeme getirerek, toplumun düzenini bozuyor.

Yetkililer, bu tür durumların toplumda ciddi bir güvenlik endişesi oluşturduğunu ileri sürüyor. Özellikle kaçak yollarla ülkeye giriş yapan ve kimlik bilgileri belirsiz olan şahısların suç işlemesi, toplumun güvenliği açısından büyük bir tehdit unsuru oluşturduğu dile getiriliyor.