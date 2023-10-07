Kadın yürüyüşüne valilik yasağı

Ankara Valiliği'nden feminist yürüyüşe yasak geldi.

Kadın yürüyüşüne valilik yasağı

Ankara Valiliği, 64 ülkeden gelen kadınların katılımıyla Türkiye’de ilk kez yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü’nün pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan feminist yürüyüşü ve konserini yasakladı.

Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı kapsamında 8 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan yapılması planlanan yürüyüş ve Anıtpark konserleri son anda Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

5 kıtadan 64 ülkeden gelen 130 kadının da katılacağı Dünya Kadın Yürüyüşü 13. Uluslararası Toplantısı yarın Kocatepe Kültür Merkezi’nde yapılacak açılış töreniyle saat 10.00’da başlayacak.

“Uluslararası feminist hareket olarak DKY’nin 25 yıllık tarihi”, “Bir alternatif olarak feminist ekonomi”, “yaşam ve sermaye” oturumları planlandığı gibi yapılacak.

Dünya Kadın Yürüyüşü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bütün engellemelere rağmen Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yıl dönümünü 8 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu ve Jehan Barbur konserleriyle kutlanacak” denildi.

Ankara Valiliği'nin yasak kararı ise şöyle:

"İlayda Doğa karaman başkanlığında oluşturulan (7) kişilik düzenleme kurulu organizesinde, 08 Ekim 2023 Pazar günü 15.30-22.00 saatleri arasında 'Dünya Kadı yürüyüşü'nün 25'inci yıl dönümü kutlaması' etkinlikleri kapsamında, Çankaya ilçesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan Özel Magnet Hastanesi önünde toplanılaraka Anıt Toplantı Gösteri Yürüyüşü alanına kadar yürüyüş yapılacağı ve Anıt park'ta açık hava toplantısı düzenlenmek istenildiği bildirilmiştir.

Söz konusu etkinilğin açık alanda düzenlenmesi; 2911 Sayılı Gösteri Yürüyüşleri kanunu'nun 177inci maddesi ile 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince uygun görülmemiştir.

Ancak, etkinliğin kapalı alanda düzenlenmesine yönelik valiliğimize yeni bildirimde bulunulması halinde gerekli değerlendirme yapılacaktır."

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım Yaşam
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı Dünya
İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'ye operasyon başlattı
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek? Gündem
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Fatih Altaylı’nın sözleri Güldür Güldür’ün meşhur skecini akıllara getirdi Gündem
Fatih Altaylı’nın sözleri Güldür Güldür’ün meşhur skecini akıllara getirdi
Erdoğan: Yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz Gündem
Erdoğan: Yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz
Kasko fiyatları katlandı. Dengeler değişti cepler yanacak Ekonomi
Kasko fiyatları katlandı. Dengeler değişti cepler yanacak
Ağzına layık deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzına layık deyimi ne anlama gelir?