Kadına kafa ve yumruk atıp çantasını gasbetti

Fatih'te yolda yürüyen kadına saldıran gaspçı dehşet görüntüleri yarattı. Kadına yumruk ve kafa atan saldırgan çanta gasbetti.
Yumruk ve kafa atılarak, gerçekleştirilen gasp, Fatih Katip Kasım mahallesinde yaşandı. Evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşın bir kişi kadının çantasını çalmaya çalıştı.
Ancak Haydarova saldırgana direndi. Bunun üzerine kadına yumruk ve kafa atan saldırgan Yıldız Haydarova'nın çantasını gasbetti.
Gasp anını ise güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Kadının şikayeti üzerine polis harekete geçti. Kamera görüntülerini inceleyen polis kısa sürede saldırganın kimliğini tespit etti.
Gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Muzaffer Karaaslan adlı şüpheli yakalanarak,gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Haydarova'nın caddede yürüdüğü esnada şüpheli Karaaslan'ın yanına yaklaştığı ve talihsiz kadına yumruk ve kafa atarak gasbettiği görülüyor.