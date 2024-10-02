Kadını çöp kamyonunu ezdi

Kaynak: İHA
Kadını çöp kamyonunu ezdi

Adana’da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 2046 sokakta yürüyen Gamze Bayram, Ferhat D.’nin kullandığı 01 DRK 63 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kadının kamyonun altında kaldığını fark eden vatandaşların uyarısı üzerine sürücü durdu.

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Kamyonun altında çırpınan kadına çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Ağır yaralanan kadın kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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