Kadınlar Ligi'nde dev maç berabere bitti

Kadın Futbol Süper Ligi 3’üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY BERABERLİĞİ BULDU

Kadın Futbol Süper Ligi 3’üncü hafta erteleme maçında Trabzonspor Petrol Ofisi, evinde Galatasaray Petrol Ofisi’ni konuk etti. Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. İkinci yarıda ev sahibi 55’inci dakikada Valentina Troka'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gole Galatasaray 70’inci dakikada Andrea Staskova ile cevap verdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadelede 1-1’lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 26, Trabzonspor ise 25 yaptı.