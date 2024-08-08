Kadınlar plajı yapan AKP'li belediye koruma altındaki kum zambaklarını katletti

Düzenleme: Kaynak: Gazeteduvar
Kadınlar plajı yapan AKP'li belediye koruma altındaki kum zambaklarını katletti

Bir tanesini koparmanın cezası 387 bin 141 bin lira olan koruma altındaki kum zambakları plaj düzenlemesi yapan AKP'li belediye tarafından yok edildi.

AK Partili belediyenin plaj düzenlemesi kum zambaklarını yok etti

Samsun’da AK Partili belediyelerin ortak çalışması esnasında, koparılması yasak olan koruma altındaki kum zambakları yok edildi.

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AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Terme Belediyesi'nin ortak projesi olan Kadınlar Plajı'na yönelik çalışmalar Miliç Sahili'nde yürütülürken bir skandala imza atıldı.

Belediyelere ait iş makineleri, kum zambaklarının doğal yetişme alanında sahil düzenleme çalışması yaparken çok sayıda zambağı yok etti.

CHP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atila Tekcan, bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından asılmış bir uyarı tabelası olmasına karşın kum zambaklarının yok edildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

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'2011 YILINDA KORUMA ALTINA ALMIŞLARDI'

Kum zambaklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından dünyada nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesinde olan bir bitki olduğu için koruma altına alındığını vurgulayan Atila Tekcan, şöyle konuştu: “Samsun sahillerinde doğal ortamda büyüdüğü ve yer yer çiçek açtığı görüldüğü için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011'de zambakların yetiştiği, Terme Miliç, Çarşamba Cosdal, Atakum İncesu ve Taflan'da ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla bölgeye girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuştur. Bu tabelaların, uyarıların dikkate alınmasıyla çiçek popülasyonun da oldukça arttığı görüldü." diye bilgi verdi.

'ZAMBAKLARI KORUYACAKLARI YERDE SÖKTÜLER'

Kadınlar Plajı projesi dahilinde yer incelemesi yapan ilçe belediyesi ekiplerinin kum zambaklarını görmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne başvurduğunu aktaran Atila Tekcan, "İlgili Müdürlük kum zambaklarını koruma altına alacağına, mevcut plajdan kum alma ve kum zambaklarını sökme faaliyetine başlıyor ve resimlerde görülen kum zambağı katliamı gerçekleşiyor" diye durumu anlattı.

'DOĞAYI BÖYLE Mİ KORUYORSUNUZ?'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne tepki gösteren Atila Tekcan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne sormak istiyoruz. Doğamızı, milli parklarımızı böyle mi koruyorsunuz? Neden daha bilimsel bir çalışma yapmadınız? Bu katliamın hesabına nasıl vereceksiniz? Temmuz ve ağustos aylarında çiçek açan, koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası caydırıcı olsun diye 2024 yılında 387 bin 141 bin lira yapıyorsunuz da bu yasaklara neden siz kendiniz uymuyorsunuz? Kum zambaklarının üstünden ağır iş makinaları ile çalışma yapıp çiçeklerin ezilmesi, sökülmesi, taşınması koruma yöntemi mi sizce? Plajları, kıyıları doğal haliyle kullanmak daha akılcı bir çözüm değil mi? Neden doğayı bozmaya çalışıyorsunuz?” diye konuştu.

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