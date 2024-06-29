Kadınlar sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga etti

İstanbul Esenyurt’ta bir grup kadın henüz bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Bir binadan çıkan kadınlar tartışmaya başladı. Binanın içinde başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı.

Apartmandan dışarıya çıkan kadınlardan birinin, kavga ettiği kadını taşla ve bıçakla kovaladığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavgaya tutuşan taraflar birbirini yumruklarken, öte yandan da görüntülerde bir kişinin kavga eden kadınlardan birine tekme attığı görüldü. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle yatışan kavgada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.