Kadınlar Süper Lig'inde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off müsabakaları oynanan rövanş karşılaşmalarıyla sona ererken çeyrek final eşleşmeleri de netleşti.

Kadınlar Süper Lig'inde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İşte Play-off turu rövanş maçlarıyla, ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor: 5-0 (4-0)
Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor: 5-0 (6-0)
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0 (1-1)
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücüspor: 5-0 (1-2)
Beşiktaş Vodafone-Bitexen 1207 Antalyaspor: 3-0 (Hükmen) (4-0)
Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Fatih Vatanspor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET çeyrek finale yükseldi.
İşte eşleşmeler:
İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde.
Beşiktaş Vodafone-ALG Spor
Fenerbahçe Petrol Ofisi -Wulfz Fatih Karagümrük
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları Güncel
İstanbul - Maltepe miting alanında 1 Mayıs hazırlıkları
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır? Keşfet
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi Güncel
Bayramın ilk günü kalabalığı için Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan çarpıcı yorum: Kaosun değil karamsarlığın habercisi
Netflix aboneleriyle dalga geçti Teknoloji - Otomotiv
Netflix aboneleriyle dalga geçti
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı Spor
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini değiştirdiler. Ertem Şener açıkladı
Göçmen teknesine saldırı: 4 yaşındaki kız öldü Dünya
Göçmen teknesine saldırı: 4 yaşındaki kız öldü
CHP’li Gürer: Gençler ve çocuklar için geleceği güzel kılacağız Siyaset
CHP’li Gürer: Gençler ve çocuklar için geleceği güzel kılacağız