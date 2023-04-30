Kadınlar Süper Lig'inde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
İşte Play-off turu rövanş maçlarıyla, ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar:
Wulfz Fatih Karagümrük-Konak Belediyespor: 5-0 (4-0)
Fatih Vatanspor-Ataşehir Belediyespor: 5-0 (6-0)
Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0 (1-1)
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücüspor: 5-0 (1-2)
Beşiktaş Vodafone-Bitexen 1207 Antalyaspor: 3-0 (Hükmen) (4-0)
Beşiktaş Vodafone, Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Fatih Vatanspor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET çeyrek finale yükseldi.
İşte eşleşmeler:
İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakaları 3 ve 7 Mayıs tarihlerinde.
Beşiktaş Vodafone-ALG Spor
Fenerbahçe Petrol Ofisi -Wulfz Fatih Karagümrük
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi
Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET