Kadınlar Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun sona ermesiyle birlikte gözler play-off heyecanına çevrildi.

Kadınlar Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonun sona ermesiyle birlikte Play-off eşleşmeleri de belli oldu. A grubunda ALG Spor 41 puanla grubu lider bitirirken, B grubunda ise Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, topladığı 51 puanla grubun zirvesinde yer aldı.

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YAĞMUR URAZ ZİRVEDE
18 maçla tamamlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin gol kraliçeliği listesinde Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen Yağmur Uraz 23 golle ilk sıraya yerleşirken; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K forması giyen Daria Apanashchenko 17 golle ikinci, Galatasaray’da forma giyen Ebru Topçu ise 14 golle ligi üçüncü sırada tamamladı.

Play-off turunun ilk maçı 25, ikinci maçı ise 29 Nisan'da oynanacak. Sonrasında çeyrek final mücadeleleri 3 Mayıs ve 7 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final heyecanı ise 13 Mayıs ve 20 Mayıs günlerinde yaşanacak.

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