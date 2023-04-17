Kadınlar Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Editör: Fatma Demirkaya

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonun sona ermesiyle birlikte Play-off eşleşmeleri de belli oldu. A grubunda ALG Spor 41 puanla grubu lider bitirirken, B grubunda ise Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, topladığı 51 puanla grubun zirvesinde yer aldı.

YAĞMUR URAZ ZİRVEDE

18 maçla tamamlanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin gol kraliçeliği listesinde Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen Yağmur Uraz 23 golle ilk sıraya yerleşirken; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K forması giyen Daria Apanashchenko 17 golle ikinci, Galatasaray’da forma giyen Ebru Topçu ise 14 golle ligi üçüncü sırada tamamladı.

Play-off turunun ilk maçı 25, ikinci maçı ise 29 Nisan'da oynanacak. Sonrasında çeyrek final mücadeleleri 3 Mayıs ve 7 Mayıs'ta oynanacak. Yarı final heyecanı ise 13 Mayıs ve 20 Mayıs günlerinde yaşanacak.