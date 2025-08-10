Kadınlar tercihini yaptı! İşte anket sonuçları

Ağustosta sadece kadın seçmenlere yönelik yapılan bir anket sonucunda CHP ilk sırada yer alırken AKP 5 puan geride ikinci sırada kaldı.

Araştırma şirketleri vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC Araştırma, 4-7 Ağustos tarihlerinde 2 bin 320 kadın seçmen ile bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin siyasi parti tercihlerinde, genel tercihlere göre partiler arasındaki farkın daha açık olduğu görüldü.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılan kadınların yüzde 35,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti.

CHP'yi en yakın takip eden AKP'nin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

İki parti arasındaki fark dikkat çekerken diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde yer aldı:

MHP: Yüzde 6,3
DEM Parti: Yüzde 5,9
İYİ Parti: Yüzde 5,3
Zafer Partisi: Yüzde 5,0
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

