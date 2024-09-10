Kadınlara laf atan gence engel oldu öldüresiye dayak yedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadınlara laf atan gence engel oldu öldüresiye dayak yedi

Hatay'da bir kadına laf atıldığını görüp araya girmeye çalışan 58 yaşındaki adam demir sopalarla öldüresiye dayak yedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 58 yaşındaki Süleyman Bolat, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilip darp edildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırının basit bir soruyla başladığı ortaya çıktı.

Kuyulu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bolat işe gitmek için motosikletiyle yol alıyordu. Bu sırada, elinde demir bir sopa bulunan bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan Bolat, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Bolat’ın demir sopayla acımasızca darp edildiği görülüyor. Süleyman Bolat, yaşanan olayın detaylarını anlatarak, kendisini döven şahsın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Olayın, şahsın iki kadınla tartışması sonrası "Sorun ne?" diye sorması üzerine başladığını söyledi.

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"DEMİR ÇUBUKLA KAFAMA VURDU"

Süleyman Bolat, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

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"Yoldan aşağıya doğru iniyordum. Yolda bir genç, oradan geçen iki kadına sataşıyordu. Kadınlara bir zarar gelmemesi için oraya doğru gittim ve durdum. Gence 'Sorun ne?' diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay bu şekilde gelişti. Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi."

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Olayın ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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