Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Adet ağrıları son bulacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Kadınlara müjde dedirtecek ot ortaya çıktı. Adet ağrıları son bulacak
Kadınlara müjde dedirtecek ot olarak katır tırnağı otunun ortaya çıkması dikkat çekti. Bu ottan sonra kadınların adet ağrılarının son bulacağı bildirildi.

Kadınların korkulu rüyası olan regl dönemindeki ağrıların son bulması için doğal besin önerileri gelmeye devam ediyor.

Bunlar birisi olarak katır tırnağı otu dikkatlerden kaçmadı.

Kadınlar, adet kanamalarını kolaylaştırmak için bu bitkiyi kullanabilecekleri bildirildi. Çünkü bu bitki, katır tırnağı otu olarak bilinir ve rahim kaslarını harekete geçirir. Böylece adet dönemi daha rahat geçer. Bu bitkinin bu etkisi bilimsel olarak da kanıtlanması dikkat çekti.

REGL NEDİR?

Hormonlar sayesinde her ay rahim iç yüzeyi kan ve diğer maddelerle (vajina yoluyla) dışarı atılır. Bu sürece regl denir.

KATIR TIRNAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otu kaynatılarak bal ile tatlandırılıp günde 3 defa 1′er çay bardağı içilmesi tavsiye edildi.

Zehirlenme tehlikesinden dolayı aşırı dozlardan kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.

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