Kadınlara özel 650 bin TL faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Kimler başvurabiliyor? İşte detaylar

Kaynak: Ekonomim
Kadınlara özel 650 bin TL faizsiz kredi imkanı duyuruldu. Kimler başvurabiliyor? İşte detaylar
Halkbank kadınlara 650 bin liralık faizsiz kredi imkanı vereceğini açıkladı. İşte faizsiz krediye dair ayrıntılar ve başvuru şartları haberimizde…

Halkbank, kadın girişimcilere dönük uygulamaya koyduğu bu özel kredi kampanyası ile en az 300 bin TL, en çok ise 650 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor. 35 yaş detayı ise dikkat çeken bir özellik olarak öne çıkmakta.

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Bankanın resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi‘ni tamamlayan ve 35 yaşını doldurmamış kişilere 300 bin TL’ye kadar kredi verilecek. Ayrıca, bu kampanyadan yaralanabilecek diğer detaylar şu şekilde sıralandı:

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En az 1 yıllık ustalık belgesi olan ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 650 bin TL.

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Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi girişimcilere azami kredi limiti 650 bin TL.

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Faizsiz kredi çekmek isteyen bireyler için bankanın belirlediği kriterler şu şekilde:

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“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamında, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar. Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaflar.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayanlar. KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halkbank’a sunan ve kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.

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Banka, kadın girişimci kredisinin vade koşullarını da açıkladı. Bu kredide, 6 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya kadar vade fırsatı sunuluyor. KOSGEB destekli kredilerde de 36 ay vade imkanı bulunmakta. Banka, esnaf ve sanatkârların mali yapısı, ödeme gücü ve faaliyet gösterdikleri meslek kolunun özelliklerine bağlı olarak uygun olan limit ve vadeyi belirlemekte.

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