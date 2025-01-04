Kadınlara rahim ağzı kanseriyle ilgili uzmanlardan hayatan kurtaran aşı uyarısı

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olmasıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl milyonlarca kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak, rahim ağzı kanserinin çoğu vakası, Human Papilloma Virüsü (HPV) adlı virüsün yol açtığı enfeksiyonlardan kaynaklandı. Bu kanser türünden korunmanın en etkili yolu, HPV'ye karşı yapılan aşılar olarak ön plana çıktı.

HPV aşıları, virüsün vücuda girişini engelleyerek, rahim ağzı kanseri riskini büyük oranda azaltmakta. Uzmanlar, aşıların genç yaşta, yani HPV'nin yayılmadan önce yapılmasının en etkili çözüm olduğunu vurguluyor.

HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüs olup, kadınlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere, vulva, vajina, anüs ve boğaz kanserlerine de yol açabilir.

DSÖ'ye göre, HPV, rahim ağzı kanserlerinin %99'unun temel nedeni olarak kabul edilmekte.

Her ne kadar çoğu HPV enfeksiyonu bağışıklık sistemi tarafından temizlense de, bazı tipleri uzun vadede kanser gelişimine yol açabilecek kadar tehlikeli.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Emma Richards, "HPV, rahim ağzı kanserinin en önemli nedenidir. Ancak iyi haber şu ki, HPV'ye karşı aşılanarak bu risk önemli ölçüde azaltılabilir. Aşı, HPV'ye karşı vücutta bağışıklık geliştirerek, enfeksiyonların ve dolayısıyla kanserin önlenmesine yardımcı olur" dedi.

HPV aşıları, genellikle 9-14 yaş arasındaki çocuklara önerildi. Ancak 15 yaş ve üzerindeki bireyler de aşılanabilir.

Yapılan araştırmalar, HPV aşısı yapılan kişilerin, HPV'ye bağlı rahim ağzı kanseri gelişme riskinin %90 oranında azaldığını gösterdi. Aşı, genellikle iki doz olarak uygulanır, ancak 15 yaş ve sonrasında üç doz önerildi.

Onkoloji uzmanı Dr. Sarah Thompson, "HPV aşıları, rahim ağzı kanseri gibi ciddi hastalıkların önlenmesi için son derece etkilidir. Aşılanan bireylerin kanser gelişimi riski önemli ölçüde azalır. Ancak, aşı yapılmadan önce düzenli tarama testleri de önemli. Aşı sadece koruyucu bir önlem olup, tarama testleriyle erken teşhis de sağlanmalıdır" açıklamasında buludu.

HPV aşıları, dünya genelinde birçok ülkede uygulamaya konuldu. Özellikle gelişmiş ülkelerde, aşılar okul çağındaki kız çocuklarına yapıldı. Avustralya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde, HPV aşısı sayesinde rahim ağzı kanseri vakalarında büyük bir düşüş gözlemlendi. ABD'de de HPV aşısı, 2006 yılından itibaren yaygın olarak uygulanmakta olup, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi.

Sağlık politikaları uzmanı Dr. John Miller, "HPV aşısı, halk sağlığı açısından devrim niteliğinde bir adımdır. Eğer tüm dünyada yaygın olarak uygulanırsa, rahim ağzı kanseri oranlarında büyük bir düşüş sağlanabilir. Bu, milyonlarca kadının hayatını kurtarabilir ve sağlık sistemlerinde önemli bir iyileşmeye yol açar" dedi.