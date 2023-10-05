Kadınlarda cinsel isteksizliğe karşı mucize yöntem ortaya çıktı

Op.Dr. Murat Gökhan Kınaş, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Genital PRP yöntemiyle kadınlarda cinsel isteksizlik sorununu çözebildiklerini söyledi.

Kınaş, kadınların %40’ının cinsel isteksizlik yaşadığını ancak bunu dile getirmekte zorlandığını belirtti.

Kınaş, cinsel isteksizliğin nedenlerinin çok çeşitli olabileceğini ancak kendilerinin uyguladıkları Genital PRP ile cinsel uyarılma sürecine katkı sağladıklarını ifade etti.

Bu yöntemde hastanın kendi kanından elde edilen trombosit zengin plazmanın genital bölgeye enjekte edildiğini ve bunun dokunun kan akışını ve yenilenmesini artırdığını anlattı.

Kınaş, bu işlem sayesinde hastaların cinsel arzularının ve orgazm olma yeteneklerinin geliştiğini ve geri bildirimlerinin çok olumlu olduğunu vurguladı.

Kınaş, cinsel isteksizlik çeken kadınları tedavi için kliniklerine davet etti.

GENİTAL PRP YÖNTEMİ NEDİR?

Genital bölge PRP uygulaması ile hastanın kendisinden alınan kan, özel bir işlemden geçirilerek trombositten zengin bir plazma elde edilir. Bu plazma, içinde büyüme faktörleri ve protein içerir. Enjekte edilen ciltte de yeni hücre oluşumu ve kolajen üretmi tetiklenir. Bu durum, ciltte yenilenmeyi, gençleşmeyi ve sıkılaşmayı sağlar. Bu plazma genital bölgeye enjeksiyon yardımıyla uygulanır.