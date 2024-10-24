Kadınlarda spor kıyafeti tehlikesi! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Spor yaparken giyilen kıyafetlerin seçimi, özellikle kadınlar için, sağlık ve güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Yanlış kıyafet seçimi, cilt problemlerinden ciddi yaralanmalara kadar çeşitli riskler oluşturabilir. Uzmanlar, spor kıyafetlerinin doğru seçilmesinin önemine dikkat çekiyor.

CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Yanlış spor kıyafetleri, ciltte tahriş, kızarıklık ve mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.

Dermatolog Dr. Ayşe Yılmaz, "Spor yaparken terleme kaçınılmazdır ve bu durum, cildin nefes almasını engelleyen sentetik kumaşlarla birleştiğinde cilt problemlerine davetiye çıkarır" dedi.

Pamuklu ve nefes alabilen kumaşların tercih edilmesi, cilt sağlığını korumak açısından kritik öneme sahip.

HAREKET KABİLİYETİ VE YARALANMA RİSKİ

Spor yaparken giyilen kıyafetlerin esnek ve vücuda uygun olması, hareket kabiliyetini artırır ve yaralanma riskini azaltır.

Spor eğitmeni Mehmet Demir, "Dar veya çok bol kıyafetler, hareketleri kısıtlayarak spor sırasında sakatlanma riskini artırabilir. Özellikle ağırlık çalışmaları sırasında uygun kıyafet seçimi, kas ve eklem yaralanmalarını önlemek için gereklidir" diye belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Yapılan araştırmalar, uygun spor kıyafetlerinin performansı artırdığını ve spor sonrası iyileşme sürecini hızlandırdığını gösteriyor.

2022 yılında yapılan bir çalışmada, nefes alabilen kumaşlardan yapılan spor kıyafetlerinin, vücut sıcaklığını dengeleyerek spor performansını olumlu yönde etkilediği bulundu.

Ayrıca, doğru spor ayakkabısı seçiminin, ayak sağlığını koruyarak spor yaralanmalarını önemli ölçüde azalttığı vurgulanmakta.

Bir araştırmada, dar spor kıyafetlerinin, kadın sporcuların kan dolaşımını %15 oranında azalttığı belirlenmiştir. Bu durum, uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmekte.

Başka bir çalışmada, sentetik kumaşlar ile yapılan spor kıyafetlerinin, ciltte tahriş ve alerjik reaksiyon riskini %30 oranında artırdığı gözlemlendi.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, spor yaparken şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

Nefes alabilen kumaşlar: Terlemeyi kontrol altına alarak cilt sağlığını korur.

Doğru spor ayakkabısı: Ayak yapısına uygun ve spor türüne göre seçilmiş ayakkabılar, yaralanma riskini azaltır.

Uygun destek sağlayan spor sütyeni: Özellikle kadınlar için, spor sırasında göğüslerin doğru şekilde desteklenmesi önemlidir.

Spor yaparken giyilen kıyafetlerin doğru seçimi, hem performansı artırmak hem de sağlık sorunlarını önlemek açısından büyük önem taşır.

Kadınların, spor kıyafetlerini seçerken bu uyarıları dikkate alması, daha sağlıklı ve güvenli bir spor deneyimi yaşamalarını sağlayağı bildirildi.

Spor Hekimi Dr. Aylin Gürsoy, "Spor yaparken giyilen kıyafetlerin, rahat ve vücudu iyi destekleyen özellikte olması çok önemlidir. Aksi takdirde, yaralanma riskleri artabilir" dedi.

Dermatolog Prof. Emre Korkmaz, "Spor sırasında terleme doğal bir süreçtir. Ancak, uygun malzemeden yapılmamış kıyafetler, ciltte sorunlara yol açabilir. Kadınların, cilt tiplerine uygun kumaşlar seçmeleri önemlidir" açıklamasında bulundu.