Kadınlardaki dudak üstü tüylerin kökü nasıl kazınır? İşte doğal çözümler…

Kadınlar için dudak üstü ve çene tüyleri can sıkıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Bu tüylerden doğal yollarla nasıl kurtulabileceğinizi merak edildi.

İşte bazı doğal çözüm önerileri…

Dudak üstü tüyleri kadınların kendilerine güvenmelerini ve sosyal ortamlarda rahat olmalarını engeller. Bu tüyleri gidermek için piyasada bulunan ucuz kremler genellikle geçici bir etki sağlar ve tüylerin daha kalın çıkmasına neden olur. Peki, tamamen doğal yöntemlerle bu sorundan kurtulabilir misiniz? Evet, mümkün. Size önereceğimiz yöntemler sayesinde dudak üstü ve çene tüylerinizden tamamen kurtulabilirsiniz.

İŞTE DOĞAL YÖNTEMLER…

YUMURTA AKI

Bir kaseye 1 yumurta akı, 1 çay kaşığı mısır unu ve 1 yemek kaşığı şeker koyun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bu macunu üst dudağınıza sürün. Yaklaşık 20 dakika kurumasını bekleyin. Sonra tüylerin çıkış yönünün aksine nazikçe çekerek soyun. Bölgeyi ılık suyla durulayın.

ZERDEÇAL VE SÜT MASKESİ

1 yemek kaşığı zerdeçal ile 1 yemek kaşığı sütü karıştırın. Bu karışımı parmaklarınızla nazikçe tüylü bölgeye sürün ve hafifçe masaj yapın. Karışım kuruyana kadar en az 30 dakika bekleyin. Sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi 4 hafta boyunca her gün tekrarlayın. 4 haftanın sonunda dudak üstü tüylerinizin kaybolduğunu fark edeceksiniz.

NANE KÜRÜ

Nane, hormonları dengeleyici bir etkiye sahiptir. Bu sayede nane, istenmeyen tüylerle savaşmak için kullanılabilir. Hormonlarınızı düzenlemek için nane kürü şöyle yapılır: Her gün 15 gün boyunca 1 yemek kaşığı naneyi ince ince doğrayın ve suyla birlikte yutun.

15 gün sonra birkaç gün ara verin ve sonra kürü tekrarlayın. Nanenin vücuda hiçbir zararı yoktur. Bu yüzden bu kürü 15 günde bir yapmanız faydalı olacaktır. Tüylerinizden kurtulmaya başlayacaksınız. Nane kürü sadece kadınlar için uygundur.

SOĞAN KÜRÜ

Bu kürü vücudunuza sürerek uygulayacaksınız. Bir adet kuru soğanı közleyin. Bir kapta sarımsak ve siyah merhem karıştırın ve istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye sürün. Üzerine közlenmiş soğanı yerleştirin ve bir süre bekletin. Bu kürü bir hafta boyunca her gün yaparsanız, tüylerinizde azalma göreceksiniz.

Ayrıca bebekken karınca yumurtası kullanmak, ileride oluşabilecek tüyleri önlemek için harika bir yöntemdir. Karınca yumurtasıyla bebeğinizin ileride istenmeyen tüylerle uğraşmasını engelleyebilirsiniz. İstenmeyen tüyler için lazer ve epilasyon gibi yöntemler de kalıcı çözümler sunar.