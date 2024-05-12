Kadınların fırçasından 'Renklerin Dansı'

Türkiye’de nüfusa oranla en fazla kadın ve erkek ressamın yetiştiği il olarak açıklanan Trabzon’da; kara kalem, pastel, sulu boya ve yağlı boya resim sergilerinin açılışları devam ediyor.

Trabzon’un Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan, Sanat Evi’ndeki Salon Garaj’da açılan sergide; Canan Esercan’ın yanı sıra öğrencileri olan Ayşe Akçay, Arzu Hacıahmetoğlu, Birgül Önder, Cavidan Yılmaz, Nurşen Cira, Meltem Bilen ve Zişan Yolcu’nun da eserleri bulunuyor.

Açılışı kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından yapılan sergide, toplam 50 eser bulunuyor.

2015-2024 yılları arasında yapılan bu yağlı boya resimler, sergide 3 ile 20 bin lira arasında alıcı bulurken, çoğunlukla kadın temalı ağırlıklı olan birbirinden güzel eserlerde, ‘’Çellist Kadın’’, ‘’Kadın Balerin’’ ve ‘’Kemancı Kadın’’ adlı resimler de oldukça dikkat çekti.

En son olarak 07-11 Mayıs tarihleri arasında sergilenmek üzere açılan ‘’Renklerin Dansı’’ adlı resim sergisini, ilk dört günde yaklaşık 650 kişi ziyaret etti.

Söz konusu sergide ayrı bir özelliği olan resim ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosuydu.

Bu arada ‘’Renklerin Dansı Atölyesi’’ ne ait sergiyi gezenler tarafından oldukça beğenilen ve ziyaretleri devam eden kadın eli değmiş bu yağlı boya resim sergisinin, yarın akşam sona ereceği belirtildi.