Kadınların gönüllü askerliği gündemde. Komşudan yeni hamle

Kaynak: AA
Kadınların gönüllü askerliği gündemde. Komşudan yeni hamle
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias kadınların da gönüllü olarak askerlik yapabilmesi için değerlendirme çalışması içerisinde olduklarını açıkladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlediği etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Dendias, nüfusun yarısını askerlikten muaf tutmanın "tutarsız" olduğunu belirtti.

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Dendias, bu kapsamda kadınların gönüllü olarak askere gitmesi üzerinde çalışmalar olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin yasanın Yunanistan'da aslında 1977'den beri var olduğunu belirten Dendias, "Soru, kadınların gönüllü askerliği için bu öngörüyü nasıl uygulayacağımız. Gelecek haftalarda Silahlı Kuvvetlerin lider isimleriyle, ülkemizin insan gücünü sadece silahlı kuvvetler personeli temelinde değil, gönüllü asker temelinde de nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimize ilişkin görüşümüzü açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'da 1977 tarihli yasaya göre, Savunma Bakanı barış zamanlarında, gerekli gördüğü hallerde, Silahlı Kuvvetler komutanlarının da teklifiyle, ülkenin tamamından ya da belli bölgelerinden kadınları askere çağırabiliyor.

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