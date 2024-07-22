Kadınların kavgasını erkekler bile ayıramadı

Erkeklerin bile ayıramadığı kavga

Çığlıklar, bağırışlar...Kimi saçını yakaladı. Kimi bacağını yakaladı. İşte bu kavga Büyükçekmece Sahili’nde iki kadın grubu arasında yaşandı. Kavganın nedeni belli değildi ama çevredekiler bile o ateşli kavgaya müdahale etmekten çekindi.

Sonunda bir kaç erkek cesaret edip, araya girmeye çalıştı. Onlarda güç anlar yaşadı.Büyükçekmece sahilinde İki kadın grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. Kavga eden kadınları çevredeki erkekler güçlükle ayırabildi. Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.