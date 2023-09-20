Kadınların laf atma kavgası kanlı bitti. Herkesin gözü önünde iki yerinden bıçaklandı

Kuşadası'nda bir kadın ile 4 kişilik bir grup arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti. İki yerinden bıçaklanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

KAYNAK: İHA
Kadınların laf atma kavgası kanlı bitti. Herkesin gözü önünde iki yerinden bıçaklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde 2'si kadın 4 kişilik grup ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada gruptaki bir kadın, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na eğlenmek için Aydın’ın Söke ilçesinden gelen Songül Ş., Aytekin Y., Serkan Y. ve Adile C. sahilde yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olan Serap B. (33) tarafından sözlü tacize uğradı.

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SOL BACAĞI VE KALÇASINDAN BIÇAKLANDI

Laf atma nedeniyle Adile C. ile Serap B. arasında çıkan tartışma kısa süre sonra saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Gruptaki erkeklerin ayırmaya çalıştığı kavgada Adile C., Serap B.’yi sol bacağı ve kalçasından bıçakla yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan Serap B. kısa sürede bölgeye gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Serap B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaya olarak kaçan Adile C. ise polis ekipleri tarafından Kaleiçi Cephane Sokak’ta yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemeleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Adile C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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