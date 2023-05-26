Kadınların sıra kavgasına aldırış etmeden işlemine devam etti

Denizli'de ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen kadınlar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların tekme tokat kavgasına aldırmayan bir vatandaş, yaşananlara aldırış etmeden işlemini yapmaya devam etti.

Kadınların sıra kavgasına aldırış etmeden işlemine devam etti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde bulunan bir ATM önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; para çekmek için sıra bekleyen sekiz kadın arasında sıra anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sözlü hakaretlerle başlayan tartışma dozu artınca ortalık bir anda karıştı.

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga karışan kadınlardan birisi, karşı tarafa yeni satın aldığı fırça sapıyla saldırdı.

aw899166-02.jpg

TEKME TOKATLI KAVGA

Kadınların kavgaya tutuştuğu anlarda, hiçbir şey olmuyormuşçasına ATM'deki işlemine devam ettiği rahat tavırları dikkat çekti.

Kentin işlek noktasında herkesin gözü önünde devam eden kavgacı kadınlar, vatandaşlar tarafından güçlükle ayırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polisleri gören kadınlar bölgeden uzaklaşırken, kadınların tekme tokatlı kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“PARA ÇEKMEYE DEVAM EDİYORDU"

Kavgaya tanık olan ve büyük korku yaşadığın ifade eden Mehmet Murat Ayyıldız, “ATM'nin yanında geçerken, yüksek sesler geliyordu. Baktığımda sözlü tartışma vardı. O anları ise izliyordum ve bir anda sobalı kavgaya dönüştü.

ATM'de ise bir kişi hiç umursamaz şekilde para çekmeye devam ediyordu. Bu tür olaylarda genellikle çete olduğunu düşünüyorum. Çünkü ATM önlerinde sık sık yaşanmakta. Bu tarz olaylar bayramlarda ve kalabalık günlerde çok oluyor. İnsanlar rahatsız oluyor.

aw899166-03.jpg

Ben neden kavga ettiklerini de anlamadım. Sonuçta sıra bekliyorlardı ve bir kişi önde veya arkada olmuş ne önemi var. Bence bunların altında başka bir iş olduğunu düşünüyorum.

Biz de zaten korktuk ve ayıramadık. Sopalarla birbirlerine saldırırken, polis geldiğini duydukları anda kaçtılar. Polisin gelmesini bile beklemediler” dedi.

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi Güncel
Her türlü baskı ve yasaklara uğrayan Kılıçdaroğlu ama mağdur olan Erdoğan... Emre Ulaş cuk oturan karikatürü çizdi
Akülü sandalyesi ilerleyen engelli kamyonun altında kaldı Yaşam
Akülü sandalyesi ilerleyen engelli kamyonun altında kaldı
Süleyman Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için bir genç gözaltına alındı Güncel
Süleyman Soylu'nun gezisinde eliyle “kalp” yaptığı için bir genç gözaltına alındı
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Güncel
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan tepkisi ‘O kadar oyu almasının en büyük sebebi, hükümete muhalefet etmekti’ Siyaset
Mansur Yavaş’tan Sinan Oğan tepkisi ‘O kadar oyu almasının en büyük sebebi, hükümete muhalefet etmekti’
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı Güncel
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Galatasaray Mertens'i TFF'ye bildirdi Spor
Galatasaray Mertens'i TFF'ye bildirdi