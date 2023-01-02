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Kadir Doğulu'nun canlı yayında anlattığı hikaye çalıntı çıktı

Oyuncu Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'le yaşadığını söyleyerek anlattığı hikayenin çalıntı olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:07
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Kadir Doğulu'nun canlı yayında anlattığı hikaye çalıntı çıktı. Her çift aynı hikayeyi mi yaşıyor

Kadir Doğulu'nun canlı yayında anlattığı hikaye çalıntı çıktı
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Oyuncu Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında anlattığı "eşiyle ettiği kavganın" hikayesinin çalıntı olduğu iddia edildi.

Kadir Doğulu'nun anlattığı hikaye jüri üyeleri dahil herkesi duygulandırırken, anlattığı hikayenin, Pedagog Adem Güneş'in 7 Aralık 2022'de Twitter hesabından yaptığı flood'dan alıntı olduğu öne sürüldü.

Adem Güneş, neredeyse 1 ay önce yazdığı flood'da şunları yazmıştı:

"Eşimle kötü bir dönemden geçiyorduk. 1 haftadır birbirimizin bakmadan kısa konuşmalarla geçirdik günlerimizi. Gün geçtikçe ilgiye ihtiyacım arttı, gelse bir sarılsa hemen karşılık verecektim ama görünüşte dik duruyordum, hiç taviz vermeden davranıyordum

Bir haftanın sonunda enerjim iyice düştü. Hayattan iyice soğudum. Koltuğa uzandım. Eşimin ilgisine ihtiyacım vardı. Eşim işten geldiğinde uyur gibi yaptım. Yanıma geldi, biraz başımda bekledi, hiç bir şey söylemeden yatak odasına gitti yattı. Saatlerce orada bekledim gelmedi

 O gün koltukta uyuyakaldım. Ertesi gün eşimin yanına gittim 'Ben artık dayanamıyorum, ayrılmak istiyorum' dedim. Amacım eşimin bir şey yapmasını teşvik etmekti, 'Ben ayrılmak istemiyorum' demesini duymaktı. Öyle olmadı eşim 'Sen bilirsin, zorla tutmam seni' dedi. Yıkıldım

Sonunda bir aile dostumuzun araya girmesi ile yeniden konuşmaya başladık. Dün eşimle konuşurken 'Biliyor musun ben küs olsam da hep senin gelmeni bekledim' dedim. Eşim de bana 'Ben de öyle, bir gelsen sarılsan seni çok özlemiştim' dedi. Çok şaşırdım 'Yaaa' dedim 'Evet' dedi

Eşime 'O gün koltukta yatarken uyumuyordum, sabaha kadar bekledim, belki gelir ilgilenirsin diye' dedim.Eşim 'Ben de içeride seni bekledim, belki aç yattığımı düşünür, gelir 'yemek yer misin ?' diye sorarsın diye bekledim' dedi. Çok şaşırdım 'Gerçekten mi?' dedim 'Evet' dedi

Eşime 'O gün senden ayrılmak istiyorum dediğimde, gerçek değildi sözüm' dedim. Eşim şaşırdı 'Ben de ayrılmazdım ki zaten senden' dedi. 'Peki neden sen bilirsin dedin o zaman' dedim. 'Korktum, ne diyeceğimi bilemedim' dedi. Şaşırdım. Yumuşadım, sarıldım eşime o da bana sarıldı

 Eşim ile uzun uzun konuştuk. Yıllardır bu kısırdöngü içinde birbirimize acı çektiğimizi anladık. O gün bir karar aldık; Artık 'Duygularımızı davranışlarımızla değil, sözel iletişim ile dile getirmeye çalışıyoruz.' Sizin deyiminizle eşimle 'konuşmayı öğreniyoruz."

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palavra
2.01.2023 17:15
bunların hayatı palavra  
 
Insan
2.01.2023 17:09
Nasil yonetilirsen öyle olursun  
 
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