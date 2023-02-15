Kadir Ezildi'den depremle ilgili yürek yakan paylaşım

Sunucu Kadir Ezildi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Anneannesini geçtiğimiz aylarda kaybeden Kadir Ezildi, paylaşımı ile bir kez daha yürekleri yaktı. Kadir Ezildi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bir acı yaşadım insanlar bin acı yaşadı diyen Kadir Ezildi "Konuşacak ya da ifade edecek dermanı bulamadım henüz kendimde. Acım tazeyken bir de acı olay yaşadık. Bir gecede ben gözümün ışığını kaybettim. Şu an yakınını kaybeden onca insanı o kadar iyi anlıyorum ki..."

"Rabbim hepimize sabır versin. En çok ihtiyacımız olan şey sabır içimden atamıyorum. bir anda canımın içini, nefesimi kaybetmenin acısını..."

"İnsan çok sevdiğiyle sınanırmış. Çok sevdiğim için sınandım. Çok acılar yaşadım ama bu başkaymış. Bunu unutmak mümkün değil. Ama acıyla yaşamayı öğreneceğim. Anneannemin acısını yaşatmak, hayrına işler yapmak için dünyadayken her şeyimi önüne serdim. Şimdi de ahireti için çalışacağım. Onu rahat ettirmek için uğraşacağım."