Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Kaynak: AA / DHA / İHA
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İnanır’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı ve servise alındığı belirtildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır’ın durumu hakkında yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakımdan çıkarıldığını aktardı.

istanbul-kadir-inanir-yogun-bakimdan-c-34521.jpgİnanır’ın tedavisinin nöroloji servisinde süreceğini ileten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor." açıklamasını yaptı.

Sağlam, Kadir İnanır'ın şimdiye kadar olan tedavisinin iyi ilerlediğini aktardı ve "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

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