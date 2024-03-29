Kadir İnanır'la ilgili flaş gelişme. Doktoru son durumunu açıkladı

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, rahatsızlanmasının ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam tarafından yapılan açıklamaya göre, İnanır’ın sağlık durumu iyileşme gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre; Kadir İnanır, bugün itibarıyla bilinci açık ve net bir şekilde konuşabiliyor.

Dr. Sağlam, İnanır’ın diğer sağlık sorunlarının da kontrol altında tutulduğunu ve tıbbi tedavilere iyi tepki verdiğini belirtti.

Ayrıca Dr. Sağlam, İnanır’ın oturma kabiliyetinin olduğunu ve fizik tedavi sürecinin sürdüğünü ekledi.

Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen İnanır’ın yakın bir zamanda buradan çıkarılması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacağı bildirilmişti.