Kadirov doktorunu diri diri gömdürmüş. Annesini kanserden iyileştirip bakan olmuştu

Çeçen lider Ramazan Kadirov’un doktoru ve yardımcısı İlhan Süleymanov’u diri diri gömdürdüğü iddia edildi. Süleymanov’un Kadirov’un annesi iyileştirdiği ve bakan olduğu öğrenildi.

Kadirov doktorunu diri diri gömdürmüş. Annesini kanserden iyileştirip bakan olmuştu

Ukrayna- Rusya savaşında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov ardından çokça söz ettirdi.

Kadirov’un acımasız bir infaza imza attığı iddia edildi. Kadirov’un Mart’ta zehirlendiği ve ölümden döndüğü belirtiliyor.

Bu zehirlenmenin ardından Kadirov'un bu olaydan doktoru ve yardımcısı İlhan Süleymanov’u sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Doktor, Ekim 2022'den itibaren hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu ve ardından çeşitli kaynaklara göre tüm görevlerinden alındı.

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Aynı zamanda Süleymanov’un diri diri gömüldüğü de iddia edildi. Çeçen yetkililer ise Rus muhalif sitelerindeki iddialar hakkında yorum yapmadı .

Ancak sosyal medyada 11 aydır paylaşım yapmayan Süleymanov'un ülke dışına kaçmış olabileceği de ileri sürülüyor.

ANNESİNİ KURTARDI BAKAN OLDU

Kanser konusunda uzman alan Süleymanov, Kadirov'un annesinin tedavi ettikten sonra Sağlık Bakanı olduğu öğrenildi.

Süleymanov, Çeçen değil, Lezgin'di ve tıp alanında etkileyici bir profesyonel geçmişe sahipti. Aniden ortadan kaybolması dikkatleri çekiyor.

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