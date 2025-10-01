Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Pendik-Şile Yolunda bir minibüs sürücü ile otomobil sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta yangın meydana geldi.

Yangın saat 08:30 sıralarında Pendik Emirli Mahallesi Şile yolunda kazaya karışan araçlarda çıktı. İddiaya göre minibüs ve otomobil kavşaktan anayola giriş yapmak istediği sırada otomobil minibüse çarptı. Kaza sonrası başlayan yangın kısa sürede 2 aracı da sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangınla ilgi inceleme başlattı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar

Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar

Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar

Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar

Son Haberler
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!