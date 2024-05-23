Kafa nakli gerçek oluyor! Ameliyat tarihi açıklandı

ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünya tarihinde bir ilk olarak kafa nakli sistemini geliştirdiğini öne sürdü. BrainBridge adını taşıyan operasyonun, sekiz yıl sonra tıbbi operasyonu gerçekleştirmeye hazır hale gelebileceği iddia edildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Firma tarafından yayımlanan videoda, beyin ve omuriliğin bir hastadan diğerine nakledilmesi için yapay zeka ve robot teknolojisinden yardım alınıyor. Sistemde Donörün ve akıcının her ikisi de önce 5 santigrat derece kadar soğutuluyor.

Yapay zeka algoritmaları, ameliyat esnasında "kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak" için hem kasları hem de sinirleri yakından takip edecek.

Donörün yüz kasları ve yumuşak dokuları daha sonra dolu reddi olasılığını düşürmek ve donörün yüzünü "gençleştirmek" için nakil işlemi gerçekleşecek.

Hasta komada yakından takip edilecek ve bağışıklık sisteminin donörü reddetmesini önlemek amacıyla gerekli ilaçların verildiği yoğun bakımda bir ay kadar kontrol altında tutulduktan sonra beynin kontrolü yeniden kazanması beklenecek.

Uzmanların yaptığı açıklamalara göre, kafa nakli etik ve yasal açıdan endişe verici. İşlemin başarılı bir şekilde uygulanması durumunda, tıp ve insan ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Fakat kafa nakli operasyonunun riskleri ve etik sonuçları da bulunuyor.

DESTEKLEYENLER

Dubai merkezli proje lideri Hashem Al- Ghaili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, beynin "vücudun geri kalanı genç kaldığı sürece birkaç yüz yıl dayanma kapasitesi" göz önüne alındığında, prosedürün uygulandığı donörlerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini öne sürüyor.

ELEŞTİRENLER

Bazı uzmanlar ise kafa nakli operasyonunun "beynin nasıl çalıştığının aşırı basitleştirilmesi" olduğunu ifade etti ve bunu "kötü bir şaka" olarak değerlendirdi. 2016 yılında Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği Etik- Hukuk Komitesi, insanlarda kafa naklinin etik olmadığını duyurmuştu.